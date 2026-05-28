【その他の画像・動画等を元記事で観る】 お笑いコンビ・霜降り明星せいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が、主演・大橋和也（なにわ男子）で実写映画化決定。12月18日より全国公開されることが決定。コメント＆2ショット映像が公開された。 ■「原作と台本を読んで、めっちゃ泣いてしまって…」（大橋和也） 映画『人生を変えたコント』の原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお