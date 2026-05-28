●きょう28日(木)は雲取れにくい 所々弱い雨も●あす29日(金)は天気回復 真夏日復活の所も●来週は台風6号の動向に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう27日(水)に天気をぐずつかせた低気圧は、東に遠ざかりつつあります。しかし、低気圧の後ろ側で吹く湿った海からの風や、気圧の谷の影響が残ることで、まだ今朝も低い雲が垂れ込め、粒の細かい雨が降っている所もあります。 きょう28日(木)はこのあとも、なかなか雲