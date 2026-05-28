2026年5月24日、韓国メディア・エコノミストは「日本の地方都市を訪れる韓国人旅行者は増加している一方、韓国では外国人旅行者がソウルと首都圏に集中している」と伝えた。韓国の格安航空会社（LCC）は日本の地方都市への路線を急速に拡大している。25年時点で韓国と日本を結ぶ便の約65．3％を韓国LCCが占めている。旅行業界では、「日本の地方路線拡大の主役は韓国のLCC」「日本の地方都市旅行は韓国LCCが育てた」とも言われてい