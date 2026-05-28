俳優の荒木飛羽（20）が、11月6日公開の映画「仮面ライダーカブト20th天を継ぐもの」に出演する。2006〜07年にテレビ朝日で放送された「仮面ライダーカブト」の20年後の世界を描く作品。荒木が演じるのは、主人公ライダー（佐藤祐基）の息子役。自身も作品のファンだったといい「懐かしいカブトのおもちゃを眺めながら、“自分もこの作品に出演できるんだ”と、現場に入るまで毎日ワクワクしながら過ごしていた」と振り返