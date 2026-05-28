タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEBSECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。セレブ女子のドキュメンタリー番組。河野はソロとしてのMCは初となる。初回収録を終えた河野は「満島さんと指原さんが“緊張してない？なんでも聞いていいからね”と言ってくださった」と共演のMC陣に