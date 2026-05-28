なにわ男子の大橋和也（28）が映画「人生を変えたコント」（監督河合勇人、12月18日公開）で主演する。お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）の半自伝小説が原作で、高校生のせいやをモデルとした主人公を演じる。主人公は中学まで人気者だったが、高校でいじめに遭う。それでもくじけず、青春を取り戻すために学校最大のイベント「文劇祭」で行うコント劇に向けてまい進する。大橋はグループがデビュー5周年を迎え、初
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 3. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 4. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 5. 液体のりで前髪固定 拡散し謝罪
- 6. 液体のり 使用方法巡り注意喚起
- 7. YouTuber 天皇陛下より紺綬褒章
- 8. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 9. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
- 10. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 1. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 2. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
- 3. 毛蟹160匹密漁? 漁師親子を逮捕
- 4. 女児10人に性加害か 判決に不服
- 5. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 6. 京都男児殺害 父を起訴する方針
- 7. 抗がん剤の事故 原因特定できず
- 8. 淡路島に穴場のテーマパークあり
- 9. 15歳少女に性暴行? 元声優を逮捕
- 10. 小川晶氏のお相手の再就職先注目
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 4. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 5. 高市首相「ストーカーから守る」
- 6. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 7. 阿部前監督 4時間で釈放された訳
- 8. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 9. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 10. 橋下氏 監督辞任「違うと思う」
- 1. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 2. トランプ氏の認知能力に懸念あり
- 3. 中国 初めて起きた「逆転現象」
- 4. ソウルで惨事 ずさんさに怒りも
- 5. AIモデルに「睡眠」が必要なワケ
- 6. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
- 7. がん広がっていた 韓女優が闘病
- 8. 北朝鮮に勝敗以上の妙な余韻あり
- 9. スヒョン側「ついに真実を証明」
- 10. 「トゥキディデスの罠」の真意は
- 1. この動作ができないと余命半年
- 2. 誰? 中高年が熱狂したアイドル
- 3. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
- 4. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 5. オートバックスと5社 軽EV発売へ
- 6. 天一の後釜狙ったラーメン店悲劇
- 7. 金利上昇より…タワマンで怖い点
- 8. 新日本プロレス テレ朝子会社へ
- 9. なぜか廃墟へ 予約サイトに欠陥
- 10. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 1. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 2. イオンカード登録 思わぬミス
- 3. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 4. Amazonでヘインズが最大43%OFFに
- 5. 訪日客に刺さる「侍体験」がその場でグッズに、ブラザーの新施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」発表会レポート
- 6. アンカー、オープン型とインナーイヤー型を切り替えられる2-in-1イヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」発売
- 7. 雷ガード・マグネット搭載！ACアダプタが干渉しにくい10個口電源タップ
- 8. ギャンブル免許未取得を理由に予測市場プラットフォーム「Polymarket」と「Kalshi」をスペインが一時的に禁止
- 9. IIJ、センシングデータマネジメントサービスで1分間隔送信に対応
- 10. ムニッとやわらか、手首をやさしく支える！長時間作業が快適になるハニカムリストレスト
- 11. 即ポチ Amazonセールの注目商品
- 12. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 季節を意識したレタッチ?
- 13. レノボスマホ 異例の価格で展開
- 14. Canonのフルサイズ一眼レフカメラEOS 5D Mark IV 歴代モデルからの変更点をチェック
- 15. ロシアが世界最大のボードゲームサイト「Chess.com」をアクセス禁止に
- 16. ドンキ、布団の中にファンで涼風を送るブランケットなど夏向け寝具を5月15日発売
- 17. [みんなのケータイ]ワールドカップ前に日本でも配信された「Apple Sports」が結構便利
- 18. NVIDIAがグラボ設定アプリ「NVIDIAコントロールパネル」のサポート終了を宣言、NVIDIAアプリへの移行が案内される
- 19. トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
- 20. NTT、通信容量を2倍にする新技術やミリ波の弱点を克服する分散MIMOを公開
- 1. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 2. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 3. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
- 4. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
- 5. 阿部氏復帰求めるオンライン署名
- 6. 《家賃200万超え生活、今後は…》巨人・阿部慎之助氏、取締役として就任している不動産売買を手掛ける会社で再スタートか【愛車はアルファード】
- 7. F1キャデラック 選手解雇実施も
- 8. 阪神・田中コーチの行動に称賛
- 9. 大谷に死球 代打で思わぬ交代
- 10. 橋上監督代行 巨人再出発の白星 連敗５で止め「ホッとしました」 エース戸郷がウイニングボールをそっとロッカーに
- 1. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 2. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 3. 液体のりで前髪固定 拡散し謝罪
- 4. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 5. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
- 6. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 7. 水ダウの企画で男児誕生を公表
- 8. 宮根誠司の「憶測発言」批判噴出
- 9. 両親の生活費稼ぐためSEXY女優に
- 10. こたけ正義感「異議あり！」のシーン現実では「こいつ１年目かなと思われる」“法廷ドラマあるある”熱弁…「にけつッ！！」出演
- 1. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 2. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
- 3. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 4. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 5. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 6. 弁当なしで気づいた本当の価値
- 7. 顔が違う 押切もえの近影話題に
- 8. “超新星”とともに開幕したアマゾン ファッション ウィーク東京
- 9. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 10. ホラー漫画 結末に若者へエール
- 11. 夫の通い不倫乗り越え…波乱万丈
- 12. GU おしゃれ見え叶うパーカー
- 13. 夏に限定「揚げサンド」が登場
- 14. 行ったらダメ 熱海に意外な歴史
- 15. 兄「母さん、専業主婦なのに家空けてるの？」妹「え？ 今なんて言った？」帰省した兄がヤバすぎる…いったい何が起きたの？
- 16. 実損50万円なのに…和解金に絶望
- 17. 夫「母親と同居したい！」妻「いつか一緒に住もうねって言ってたけど今!?」出産間近の妻に驚きの展開
- 18. 無言で訴える犬 思わず頬が緩む
- 19. 藤原ヒロシの手がけるコンビニ「THE CONVENI」へ潜入。銀座ソニーパーク地下1階に9日オープン
- 20. シャトレーゼ 今だけ登場の商品