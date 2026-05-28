なにわ男子の大橋和也（28）が映画「人生を変えたコント」（監督河合勇人、12月18日公開）で主演する。お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）の半自伝小説が原作で、高校生のせいやをモデルとした主人公を演じる。主人公は中学まで人気者だったが、高校でいじめに遭う。それでもくじけず、青春を取り戻すために学校最大のイベント「文劇祭」で行うコント劇に向けてまい進する。大橋はグループがデビュー5周年を迎え、初