タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEBSECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。セレブの光と闇に密着するドキュメンタリー番組。自身も裕福な家庭に育った松井は、金持ちゆえのエピソードとして「吉本入って、割と周りの人が僕の父親の仕事を知り始めたとき、吉本の藤原社長が、慌