サッカー日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）が28日、千葉市内で合宿中のチームに合流する。4カ月前に負った大ケガを乗り越えて臨む自身3度目のW杯。負傷時の心境やリハビリ中の思い、自身が設立した「SEKAINIWATARUプロジェクト」の経緯とは――。スポニチのインタビューで森保ジャパンが目指す最高の景色へ決意を示した。（取材・構成＝滝本雄大）ザ・キャプテンが戻ってきた。まだ見ぬ景色を見るための旅路がいよい