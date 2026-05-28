お笑いコンビ・霜降り明星せいやによる半自伝小説「人生を変えたコント」が実写映画化し、映画『人生を変えたコント』（配給：ギャガ、アスミック・エース）が12月18日（金）より全国公開されることが決定しました。 【写真を見る】【 霜降り明星 】せいや著半自伝小説「人生を変えたコント」実写映画化決定主演は大橋和也（なにわ男子）原作は、2018年に史上最年少でM-1グランプリ王者となり、世代を代表するお笑い