プロ野球 セ・パ交流戦は27日、各地で6試合が行われました。首位の阪神はパ・リーグ4位の日本ハムに連敗を喫しました。2回に坂本誠志郎選手のタイムリーで1点を先制。しかし5回、先発の大竹耕太郎投手が逆転を許すと、終盤にもリードを広げられて敗戦。安打数は日本ハムを上回る12本を放つも、2得点にとどまりました。3位巨人はパ・リーグ3位のソフトバンクに快勝。1点ビハインドの3回、大城卓三選手の押し出し四球やキャベッジ選