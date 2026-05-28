JR大阪環状線西九条駅（大阪市此花区）の高架下で、6月12日（金）から14日（日）まで、地域を拠点に活動するクリエーターが「アジア」をテーマにキュレーションした文化交流イベント「大阪環状線西九条駅OK18番街」が開催される。トークイベントや壁画展・デザイン展などが予定されているほか、期間中の3日間で短編映画を製作するワークショップ「Osaka Short Film Camp」も行われる。現在、ワークショップへの参加者を募集し