ロッテが逆転勝利を収め、交流戦開幕から2連勝を飾った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、西川史礁の勝負強い打撃に注目が集まった。2点を追う7回、一死満塁の好機。打席に入った西川は、広島・遠藤淳志の低めのチェンジアップを上手く捉えた。打球は二遊間を抜け、二塁走者の小川龍成まで生還。2点適時打で一気に同点に追いついた。その後、暴投と佐藤都志也の適時打もあってこの回一挙5得点を挙げ、試合