国民的人気アイドル・Snow Manの宮舘涼太が、29日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」(月～金、後1・00)に初出演する。 Snow Manの「貴族」と呼ばれ、「舘様」の愛称でもおなじみの宮舘。私生活でもバラの花は欠かさないそうで、まずはメンバーの人数にちなんだ9本のバラをあいさつ代わりに黒柳にプレゼント。黒柳の好きなSnow Manの「カリスマックス」を一緒に踊る一幕も！ 東京都出身で小学2年生の頃に母