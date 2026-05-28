木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第8話が28日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の間に思いもよらない事実がわかる。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け