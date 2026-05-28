桜田に手を差し伸べる木戸 桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥（超特急）、荒木飛羽、風間太樹監督がこのほど、都内で行われた映画『モブ子の恋』（６月５日公開）公開直前イベントに登壇した。桜田と木戸がW主演の本作。人見知りで控えめな性格の女子大生・モブ子こと田中信子を桜田ひより。信子が初めて恋心を寄せるアルバイト先の大学生・入江博基を木戸が演じる。撮影を経て気づいた互いの「