【フラッシュバック “ゴネ得”米挑戦の軌跡】#2【続きを読む】佐々木朗希にさっそく「ワガママ」の声が噴出…ダルや大谷とは雲泥の“貢献度”が焦点に■2024年1月の記事?を再公開佐々木朗希が不甲斐ない投球を見せるたび、SNS上では辛辣な声が吹き荒れる。高卒3年目に1試合19奪三振の日本記録、史上最年少の20歳5か月で完全試合を達成するなど投手として圧倒的なポテンシャルを持ちながら、なぜここまで叩かれるようになったの