なにわ男子の大橋和也が、映画「人生を変えたコント」（１２月１８日公開、河合勇人監督）に主演することが２７日、分かった。お笑いコンビ「霜降り明星」せいやの半自伝小説が原作。高校進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけた主人公・イシカワが、学校最大のイベント・文劇祭で、大好きなお笑いに全てをかけて自分らしさを取り戻した原体験をもとにした、笑って泣けるストーリーだ。小説は２０２４年に発