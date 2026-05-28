今日28日(木)は、曇りや雨の所が多いでしょう。北陸や東北、北海道では、午後は局地的に雷を伴って雨の降り方が強まりそうです。落雷や急な強い雨にご注意ください。全国的に湿度が高く、ムシムシするでしょう。北陸や東北、北海道で落雷や強い雨に注意今日28日(木)は低気圧や前線の影響を受ける見込みです。九州や四国、中国地方、近畿、東海は、雨が降ったりやんだりでしょう。いったん雨がやんで、薄日の差す時間があっても、傘