お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリがＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。父は大和証券の副会長。ケムリ自らも認めるセレブだが、芸人になったことで苦労もあったという。「吉本（興業に）入って、僕の父親の仕事が周りの人に知られ始めた時に、吉本の藤原（寛）副社長が慌てて僕の父親との面会を求めてきた。１年目なの