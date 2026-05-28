グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」河野純喜がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。番組に４人のセレブ女子が登場することにちなみ、自身の周りでセレブと感じる人にはメンバーの佐藤景瑚をあげた。「コロナ禍の時に、Ｚｏｏｍで会議するみたいな時があった。みんな実家に帰っていたけど、佐藤景瑚の実家にらせん階段があ