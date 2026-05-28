俳優の満島真之介がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。タイトルにちなみ、秘密にしていることには「今、人生で一番体の調子がいい。もうバッチリ」と回答。この日、共に出席したＭＣ陣からは豪遊エピソードが次々と飛び出していたため、落ち着いた回答には笑いが起こった。満島は「運動ももちろんやってるけど、あんまり言