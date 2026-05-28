タレントの指原莉乃がＡＢＥＭＡの新ドキュメンタリー番組「ＣＥＬＥＢＳＥＣＲＥＴ」（６月放送開始）にＭＣとして出演する。このほど、都内で取材に応じた。タレントとしてだけでなく、アイドルやコスメもプロデュースする指原が、セレブと思う人は「師匠の秋元康さん」。指原がアイドルとして所属したＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８のプロデューサーで「色々なことを教えてもらった人で、色々なご飯も食べさせてもらった。本当に