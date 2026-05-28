鈴木隆行氏と小野伸二氏がFOOTBALL ZONE YouTubeで対談した北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで2週間に迫っている。日本代表が初めて決勝トーナメントに進出したのは、2002年の日韓W杯。24年前に日本中を熱狂させた元日本代表FW鈴木隆行氏と、同MF小野伸二氏の豪華対談が実現。日本サッカー界の歴史を塗り替えたベルギー戦の伝説のゴール裏話から、フィリップ・トルシエ監督の破天荒な素顔、そして当時の強固なチームワークの