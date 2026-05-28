女優の小寺結花がＶシネクスト「仮面ライダーカブト２０ｔｈ天を継ぐもの」（１１月６日公開、来年２月１０日＝Ｂｌｕ‐ｒａｙ＆ＤＶＤ発売、石田秀範監督）にゲスト出演することが２８日、分かった。水嶋ヒロが主演した「仮面ライダーカブト」シリーズの２０周年記念作で、完全新作となる。小寺は今作の主人公・加賀美新／仮面ライダーガダックの息子の学友・天道ヒカルを演じる。「仮面ライダーシリーズは事務所の先輩方