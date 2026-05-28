女優の馬場ふみかがＶシネクスト「仮面ライダーカブト２０ｔｈ天を継ぐもの」（１１月６日公開、来年２月１０日＝Ｂｌｕ‐ｒａｙ＆ＤＶＤ発売、石田秀範監督）にゲスト出演することが２８日、分かった。今作は水嶋ヒロが主演した「仮面ライダーカブト」シリーズの２０周年記念作で、完全新作となる。馬場は「仮面ライダードライブ」（２０１４〜１５年）でロイミュード・メディック役を演じて以来、１０年ぶりに「仮面ライ