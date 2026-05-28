◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン第１４０回目黒記念・Ｇ２（３１日、東京）で重賞初制覇を目指すウィクトルウェルスが、順調な仕上がりをアピールした。美浦・Ｗコースでレッドシュトラール（４歳１勝クラス）を５馬身追走し、直線では内から並びかけて手応えよく併入。馬なりで５ハロン６６秒２―１１秒３と余裕たっぷりの動きだった。調教を見