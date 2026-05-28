ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２８日に生放送され、総合司会の安住紳一郎アナウンサーは愛知・知多町の篠島から中継で出演した。安住アナはＣＢＣの若狭敬一アナとともに海辺から中継に登場。背後には波立つ海が。安住アナは「しらす漁も有名なんですが、大変大きなイカがとれるということで、その漁の模様をみなさんにも見ていただきたいのですが、ご覧のように風が大変強くて今４メートルく