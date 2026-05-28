レンジャーズは２７日（日本時間２８日）、アンドルー・マカチェン外野手（３９）を事実上の戦力外（ＤＦＡ）にしたことを発表した。マカチェンは２００９年にパイレーツでメジャーデビュー。１２年に１９４安打を放って最多安打に輝くと、１３年には２１本塁打、８４打点、打率３割１分７厘、２７盗塁をマークしてＭＶＰに輝いた。１８年からはジャイアンツ、ヤンキース、フィリーズ、ブルワーズでプレー。２３〜２５年は再び