11人組アイドルグループ、Juice＝Juiceが27日、春ツアー最終公演を横浜市のぴあアリーナMMで行った。「盛れ！ミ・アモーレ」がSNS関連動画が6億回再生超えのヒットを記録し、“盛れミ旋風”を巻き起こし中。白いミニスカート姿のメンバーが登場し、井上玲音（24）が「限界突破しましょう！」と叫ぶと、約9000人の観客から大歓声が起こった。炎の演出の中、「盛れ！ミ・アモーレ」を披露すると、会場のボルテージは最高潮に。「モー