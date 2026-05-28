元なでしこジャパンのFW岩渕真奈さんが、ワールドカップを戦う日本代表の初戦オランダ戦を分析。攻略のカギとして「低く鋭いクロス」を挙げた。【映像】鈴木淳之介、鋭いグラウンダークロスを放つ瞬間5月25日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、FIFAワールドカップを戦うサッカー日本代表を特集。元日本代表DFの安田理大氏とともに議論が行われた。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループF初戦でオランダ代表と対戦