俳優荒木飛羽（20）が、Vシネクスト「仮面ライダーカブト20th天を継ぐもの」（石田秀範監督、11月6日公開）に出演することが28日付で解禁された。「仮面ライダーカブト」は、水嶋ヒロが主演し、06年1月から1年間、テレビ朝日系で放送された作品で、映画は、20周年のアニバーサリー作品の完全新作となる。荒木は、主人公加賀美新／仮面ライダーガタック（佐藤祐基）の息子加賀美結を演じる。子どものころから仮面ライダーが大好きで