アメリカ・カリフォルニア州で3月、蛇行運転を繰り返す1台の車があった。乗っていたのは、世界的なポップスター「ブリトニー・スピアーズ」だ。【映像】「嫌よ行かないわ！」混乱するブリトニー逮捕の瞬間警察が公開した映像からは、混乱している様子がみられる。「嫌よ行かないわ！」ブリトニーと警察官のやり取り「人目があるので、角の先まで車を移動させましょうか」（警察官）「お願いするわ」（ブリトニー・スピアーズ）