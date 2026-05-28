霜降り明星せいや（33）の半自伝小説「人生を変えたコント」が、なにわ男子・大橋和也（28）主演で実写映画化することが27日、分かった。12月18日公開予定で、河合勇人監督（57）がメガホンを取る。原作は累計15万部超のベストセラー小説。高校に進学した春、突然始まったいじめによって青春を奪われかけた主人公・イシカワが、学校の大イベント「文劇祭」で大好きなお笑いにすべてをかけて自分らしさと人生を取り戻す物語。せいや