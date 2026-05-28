現職の市長として初めてとみられる産休の取得を公表した、京都府八幡市の川田翔子市長。自身の産休取得について、「産前休暇を8週間、産後休暇を8週間とる」と説明した。【映像】産休取得を公表した川田市長（35）ニュース番組『わたしとニュース』では、ネット上で賛否の声も上がっているというこの現職市長の産休取得について、漫画家の瀧波ユカリ氏とともに考えた。■給与は減額しない方針…産休取得にネットで賛否？「全然