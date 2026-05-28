ホラー漫画の鬼才、伊藤潤二氏の傑作集をドラマ化するテレビ東京系連続ドラマ「ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−」（7月3日スタート、金曜深夜0時12分）で、“13の狂気”を織りなす13人のキャストが28日、一挙発表された。伊藤作品の傑作から厳選した13の物語をオムニバス形式で描く実写連続ドラマとなる。第1話「幻痛屋敷」に主演する村上虹郎（29）のほか、細田佳央太（24）、真木よう子（43）、石原良純（64）、齋藤