タレント指原莉乃（33）、俳優満島真之介（36）、ボーイズグループ「JO1」河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリ（32）が、ABEMAのドキュメンタリー番組「CELEB SECRET（セレブ・シークレット）」で、新シリーズのMCを務めることが発表された。番組は6月6日午後9時に先行して「＃0」を配信後、同20日配信の「＃1」からは、毎週土曜日午後9時に配信し、全8話を予定。4人は27日までに取材に応じ、世界各国でスーパー