おばあちゃんとわんこの尊すぎる光景がSNSで反響を呼んでいます。おばあちゃんのボディガードのようなわんこの姿に「寄り添い合って可愛い」「お利口さんだね」「良い相棒だ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：足腰の悪いおばあちゃんが『散歩に行こうと椅子から立った』結果→犬が心配をして…尊すぎる『ボディガード』】 わんこはおばあちゃんのボディガード TikTokアカウント