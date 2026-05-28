JR西日本によりますときょう（28日）午前４時４７分頃、伯備線の備中広瀬駅付近で発生した信号トラブルならびに、停電が発生しているため、倉敷駅～新見駅間で運転がストップしています。 運転再開見込みついて、目処がたっていないとしています。（午前6時35分現在）