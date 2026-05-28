かわいい服を着ているアパレル店員の男の子に、いつも癒されている女の子。しかし、退勤後の男の子を見た彼女は、まさかの変化にいつもと違う感情を覚え……。 【漫画】「可愛い男の子に油断した結果」を読む かわいい男子のギャップにドキドキするラブコメ漫画が、「可愛い男の子に油断した結果」の文言とともにXにアップされた。 今回は作者である漫画家・黒戸ろく（@kurotorok）氏に、創作のきっかけやキャラクタ}