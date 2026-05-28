西田が連日の好プレーでファンを沸かせている(C)Getty Imagesデビューから連日の好守備を見せた。現地時間5月26日、ホワイトソックスの西田陸浮は、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」として先発出場し、4打数1安打、1得点と活躍。前日のメジャーデビュー戦から2試合連続安打を放つと、守備でも強烈な存在感を発揮し、熱い視線が注がれている。【動画】西田陸浮がデビュー2戦目も躍動！「OMG」な連日のレーザービームを見る