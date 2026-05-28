女優桜井日奈子（29）、5人組ボーイズグループ「STARGLOW」の日穏（20）が27日、都内で、映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督、6月26日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。初共演の感想を聞かれ、桜井は「日穏君は撮影していた時は19歳。10代とは思えない落ち着き方をしていた」、日穏は「初めてお会いした時から気さくにあいさつしてくださって、打ち解けるのが早かった」と振り返った。