歌手小林幸子（72）が27日、都内で「マイナビショードラアワード2026」受賞式のプレゼンターを務めた。サプライズで「千本桜」を歌いながらステージに登場。昨年はショートドラマ「湯けむりインフルエンサー」に出演。「ファンの年齢層が高いのですが、子供が増えました」。次回作は「新潟県のPRドラマを作るつもりです」と話した。そして「ショー旅賞」を「めんたいフィルムの『湯けむりスイッチ』です」と発表。「お風呂のシ