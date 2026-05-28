お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、50歳の誕生日の27日に初著書「津田日記」（新潮社）を発売し、同日に都内で記者発表会を開いた。十八番のネタ「ゴイゴイスー」の勢いに加え、TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）の人気企画「名探偵津田」での大ブレークを裏付けるように、テレビカメラ12台、カメラ23台が駆けつけた。「本は好きで、いつか出したかった。この年になるまでチャンスはなかった。25年の中で、うれし