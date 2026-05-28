女優木村佳乃（50）とフィギュアスケート女子で10年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（35）が27日、都内で、「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。木村は美肌のためには「洗顔」が第一と明かし、「肌の状態がわかりますし、癒やしというか大好きな時間」と”洗顔愛”を語った。浅田さんは25年8月にコーチ業を本格始動。自身の新しい一面について「指導者は新しい挑戦。大会で優勝したり、新しい