SKE48太田彩夏（25）が自身初の写真集を8月5日に発売する。15年3月に7期生として加入し、現在は選抜メンバーとして活躍。撮影は台湾で行い、初のランジェリーカットにも挑戦したという。「写真集に期待してくださる声も届いていたので発売が決まってうれしい気持ちでいっぱいです」と喜び、「アイドルとは違う等身大の自分を見せられる！そんな一冊になっていると思います」とアピールした。