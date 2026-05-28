◆米大リーグパドレス―フィリーズ（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が敵地のパドレス戦に７回を６安打無失点で抑え、降板。４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点を４４回２／３に伸ばした。１９１１年Ｇ・Ｃ・アレキサンダー投手の球団記録４１イニング連続無失点を１１５年ぶりに大幅に塗り替えた。メジャーの連続イニング無失点はドジャース