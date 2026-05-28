子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴確認を義務付ける「日本版DBS」が、今年12月に施行される。制度の対象には学校や保育施設などが含まれる一方、子どもの診療にあたる医療機関は対象外となっており、その線引きに賛否がある。この日本版DBSの導入の背景や問題点について元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が解説した。【映像】歯科医が女性患者にわいせつ行為（再現イメージ）日本版DBSが成立するにあたって、導入に慎重な意