女優のん（32）が27日、都内で「ニッスイ『国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会』」に登壇した。CMコンセプトにちなみ、「最近始めた新しいこと」を問われると「木のお世話です」と明かした。愛情を持って接しており「伸びすぎた木を切って挿し木をして、水耕栽培をしています。2週間くらいで根っこが生え始めまして、もうちょっとしてから土に植え替えようかなと思っています」と本格的に取り組んでいる。マシンガントー