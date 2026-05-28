米ワシントン州ロングビューにある日本ダイナウェーブ・パッケージングの工場で破裂したタンク＝26日（消防提供、共同）【ニューヨーク共同】米西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日、化学物質の大型タンクが破裂した事故で、地元当局者は27日、行方不明者9人に生存者がいる望みはないと述べた。AP通信が伝えた。消防当局は、負傷者9人のうち1人が死亡し、死者は計2人となったと発表した。最終的な犠