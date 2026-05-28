カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）ジャパンプレミアが26日、都内で開かれた。日本人初の女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）は「たくさんの祝辞をいただき、五輪でメダルを取った人のような。自分は実感がないんだけど、皆さんが元気をもらったと言うのに感激している感じ」と喜んだ。共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビ